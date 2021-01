Nash Aguas at Francis Magundayao, bibida sa 'MMK'

MAYNILA -- Handa bang magpatawad ang puso na pinuno ng galit at paghihiganti? Ito ang istoryang tampok sa "Maalaala Mo Kaya" (MMK) ngayong Sabado, Enero 24.

Bibida sa pinakabagong episode ng "MMK" sina Nash Aguas at Francis Magundayao sa direksiyon ni Dado C. Lumibao at panulat ni Arah Jell Badayos.

Sa "Showtime Online U" nitong Biyernes, sinabi ni Francis na isang biyaya ang muling makabalik sa telebisyon sa pamamagitan ng "MMK."

"The Lord has been good to me for this 2021. Awa ng Diyos nabibigyan ako ng mga project and 'yun nga na-grace ko na naman 'yung screen with Nash sa 'MMK,'" ani Francis.

"Ang karakter ko rito pangalan ay Bert, family-oriented siya na bata. 'Yung buong teenage life niya ipapakita kung ano ang nagawa ng galit sa isang tao," kuwento ni Nash. "Si Francis ang best friend ng character ko na dinamayan siya nung hard times na 'yon. Tapos may time na nagkahiwalay sila and nung nagkita sila ulit kakailanganin niyang magpatawad."

Mapapanood ang "MMK" ngayong Sabado ng gabi sa Kapamilya Online Live, Kapamilya Channel, iWantTFC at A2Z Channel 11.



Huling nagkasama sina Nash at Francis sa Kapamilya serye na "A Soldier's Heart" na nagtapos Setyembre noong nakaraang taon.

Related video:

Watch more in iWantTFC