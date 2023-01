Screenshot mula sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel.

MANILA — Nagpasalamat sina Melai Cantiveros at Jason Francisco sa pagiging viral ng kanilang mga anak na sina Mela at Stela sa kanilang mga kwelang videos sa social media.

"Sobrang happy namin sa aming mga blessings ni Lord kasi ‘yung mga sinasayaw nila sa bahay lang, napunta nila sa stage," ani Cantiveros matapos ang performance ng mga anak sa "ASAP Natin 'To" stage nitong Linggo.

"Hindi ako masyado sa social media pero kapag naririnig ko, pinapanood ko naman at nakakatuwa kasi nga nagba-viral. Maganda naman ‘yung mga viral, hindi nakakasura. Thanks at humantong kami sa ASAP," Francisco.

Nang tanungin kung gusto na ba nilang sundan ang bunsong si Stela, pabirong tugon ni Cantiveros: "Hindi na kami sasagot. Sa no pa lang ni Stela, bupburup."

Nagpasalamat din ang kanilang mga anak sa suporta ng kanilang fans sa kanilang mga kwelang videos.

"Thank you for supporting us and guiding us, you know that we love chicken nuggets, ani Mela. "Thank you very much for watching us," dagdag ni Stela.

Nag-viral ang mga anak nina Cantiveros at Francisco sa video nilang sinasambit na paborito nilang pagkain ang chicken nuggets. Matapos nito, lagi nang sinusubaybayan ng mga netizen ang mga sayaw at kwelang pakulo ng pamilya.

