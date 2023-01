MAYNILA -- Ipinagdiwang ng aktor na si John Prats ang kanyang ika-30 taon sa showbiz sa pagbisita niya sa "Magandang Buhay" nitong Martes, Enero 3.

Pagbabalik-tanaw ni Prats, isang aksidente ang maagang pagpasok niya sa showbiz noong siya ay walong taong gulang pa lamang. Ito ay matapos niyang samahan ang kapatid na si Camille sa audition para sa "Ang TV."

"Ang gusto ko lang sabihin sa kanya (sa batang John), thank you dahil hindi ka nag-give up," ani Prats.

Sa loob ng 30 taon sa industriya, marami na ang mga nagawa ni Prats tulad nang pagiging superhero sa serye, miyembro ng isang banda, dancer, reality TV star at host. Naging isa siya sa mga bituin ng "FPJ's Ang Probinsyano" at ngayon ay direktor na rin, 'di lang ng serye maging ng mga concert at TV specials.

Samantala, sorpresa naman para kay Prats ang pagbisita sa studio ng "Magandang Buhay" nina Sam Milby at Pooh.

Naging malapit sina Prats at Pooh sa "Banana Sundae" at "Banana Split," samantalang si Milby ang isa sa pinakamatagal at matalik na kaibigan ni Prats.



Sa programa, pinatotohanan ni Pooh at Milby kung gaano kabait si Prats.

Naging emosyonal naman si Prats matapos makatanggap ng video message mula kanyang mga mahal sa buhay, kasama na ang kanyang misis na si Isabel Oli at kanilang mga anak.

Nagbahagi rin ng kanyang mensahe para kay Prats ang aktor na si Carlo Aquino.

"Sa buong journey ko, ang parents ko sobrang laking factor. That's why tumagal din siguro ako ng 30 years kasi sila ang mga taong nagre-remind sa akin to be humble, huwag lalaki ang ulo mo, be professional and do your best," ani Prats.

"And my kids, sila ang inspiration ko that's why I'm working. Sabi ko nga nung binata ako okay-okay lang, easy-easy lang. May taping okay, kung wala, okay. But now parang mas gusto mong magtrabaho nang magtrabaho for their future, hindi ba? Doon nanggagaling 'yung fire na mayroon ako ngayon is sa wife ko and my kids," aniya.



Pinasalamatan din ni Prats ang ABS-CBN, mga boss nito at ang lahat ng mga taong naging bahagi ng kanyang 30 taon sa industriya ng showbiz.

