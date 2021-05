Babala ng CDC: Huwag halikan ang mga manok, pato dahil sa salmonella

Nagpaalala ang US Centers for Disease Control sa mga Amerikano na huwag halikan ang mga alagang manok dahil naiiugnay ito sa Salmonella infection outbreak sa lugar.

Ayon sa health agency tumama ang outbreak sa 163 katao at nagdala ng mga nasa 34 sa ospital mula Pebrero.

"Don't kiss or snuggle backyard poultry, and don't eat or drink around them," ayon sa CDC sa isang pahayag nung Huwebes.

Paalala pa ng ahensiya na kahit mukhang malinis at malusog ang mga backyard poultry gaya ng mga manok ay maaari pa rin itong may kargang Salmonella bacteria.

Payo pa nila na ugaliing maghugas ng mga kamay.

Kung maaari rin anila ay huwag ipalaro sa mga sisiw at pato ang mga batang may edad 5 pababa.

Kung may alagang poultry ay dapat manatiling malinis ang kanilang tirahan at dapat maayos naman ang pagkakaluto sa mga itlog.

Karaniwang nakukuha ang Salmonella infection sa contaminated na karne, gatas, itlog, o fresh produce na inilagay sa kontaminadong tubig.

Ilan lamang sa sintomas ay lagnat, dugo sa pagtatae, lagnat, cramps, at pagsusuka. Aabot sa milyon-milyong kaso ang naiuulat kada taon pero hindi ito karaniwang nagiging mapanganib.

-- Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse