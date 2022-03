Baka na may 6 na paa, agaw-atensyon sa Ilocos Norte

Isang bisiro na may 6 na paa ang ipinanganak sa Badoc, Ilocos Norte noong Huwebes. Larawan mula kay Marie Kyla Salvacion.

Agaw-atensyon ang isang baka na may 6 na paa sa Barangay 17-A Parang, Badoc, Ilocos Norte.

Itinuturing itong swerte ng may-ari na si Roger Fagaragan.

Ipinanganak ang baka noong Huwebes.

Paliwanag ng veterinarian na si Dr. Sidney Dolores na ang kondisyon ng baka ay tinatawag na polymelia na isang congenital defect.

"Maraming causes ang ganitong gender disorder or genetic abnormality. Pwedeng inherited na galing sa kanilang previous generation. Puwede ring cause ay ang theratogens ay external factors like environment, radiation, at mga mga medicine a na-inject sa nanay during the first trimester," aniya.

- ulat ni Grace Alba