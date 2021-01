Bangkay ng lalaki sa India, kinarga ng kapitbahay sa bangko para mag-withdraw

PATNA, India - Kinarga ang bangkay ng isang Indian farm labourer ng kaniyang kapitbahay papunta sa bangko para idemanda ang pera sa pagpapa-cremate nito, ayon sa pulisya.

Namatay si Mahesh Yadav, 55 anyos, nitong Martes sa isang village sa eastern state ng Bihar matapos makipaglaban nang matagal sa isang sakit. Wala rin umano siyang naulilang mga kaanak.

Nahanap lang ng mga kapitbahay ang kaniyang bangkay matapos ang ilang oras, sabi ng ilang opisyal sa Agence France Presse.

Hinalungkat ng ilang villager ang bahay ni Yadav ng pangbayad sana para sa pagpapalibing nito. Pero dahil wala silang nakita ay kinuha nila ang bank passbook ng lalaki na nagpapakitang may $1,600 pa ito sa kaniyang bank account.

Dala-dala ang passbook, at ang bangkay ni Yadav, sumugod sa bangko ang magkapitbahay at iginiit na hindi sila aalis hangga't ibigay ng branch manager ang pera, ayon sa local police officer na si Amrendar Kumar.

"Villagers demanded the bank gave them money from his account for the cremation or else they would not cremate him," ani Kumar sa AFP.

"It put pressure on the bank, which finally released some money following the intervention of the local police station."

Nagdulot umano ng pangamba ang nangyari, ayon sa branch manager ng bangko na si Sanjeev Kumar.

"It was the first such case," ani Kumar sa AFP.

"After over an hour, I gave them money ($135) and they finally left the bank with his body for the cremation ground."

Sabi ng isa sa mga kapitbahay na si Shakuntala Devi, walang pinag-aariang lupa at hindi nakatanggap ng suporta mula sa gobyerno si Yadav.

"There was no-one to look after him although he had been ailing for months. We used to provide him cooked food and other things," aniya sa AFP.