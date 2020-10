READ: ABS-CBN statement on shows airing on Zoe's New A2Z Channel 11

PRESS STATEMENT

6 OCTOBER 2020

ABS-CBN SHOWS TO AIR ON ZOE’S NEW A2Z CHANNEL 11

ABS-CBN produces content for various companies, platforms, and audiences here and abroad.

Starting Saturday (October 10), some entertainment shows and movies of ABS-CBN will be seen on the newly rebranded A2Z channel 11 through an agreement between ABS-CBN and Zoe Broadcasting Network Inc.

A2Z channel 11 will be seen on analog TV in Metro Manila and nearby provinces.

ABS-CBN and Zoe are committed to work together to provide entertainment, public service programs, and educational content to the public.

ABS-CBN, MAGPAPALABAS NA NG MGA PROGRAMA SA A2Z CHANNEL 11 NG ZOE

Gumagawa ang ABS-CBN ng mga palabas para sa iba’t ibang kumpanya, plataporma, at manonood sa loob at labas ng bansa.

Simula Sabado (Oktubre 10), mapapanood na ang mga programa at pelikula ng ABS-CBN sa bagong A2Z channel 11 bilang bahagi ng kasunduan ng ABS-CBN at Zoe Broadcasting Network Inc.

Mapapanood ang A2Z channel 11 sa Metro Manila at mga malalapit na probinsya.

Magtutulungan ang ABS-CBN at Zoe para maghatid ng entertainment, public service programs, at educational shows sa publiko.