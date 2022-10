MODUS: Scammers na nangkakaltas ng GCash balance

MAYNILA - Nakatanggap si Valerie Fischer ng email na sinasabing kailangan niyang i-verify ang kaniyang GCash account.

Hindi niya kinlick ang link sa account dahil kahit nakapangalan sa GCash, makikitang kahina-hinala ang pangalan ng email address.

Nalagyan ng P100 ang account ni Fischer mula sa hindi niya kilala.

Pero maya-maya, nawalan ito ng P10,000 kinita niya sa pagiging isang training consultant.

"Tapos 'yung P100 sabi ko 'teka lang di ko kilala tong tao na to' so I opened my GCash again. Medyo natakot ako na may suspicious at naka-receive ako ng 100, so when I opened it agin I saw the money pa, P10056, then bigla siyang nawala biglang naging P56.20 , where did the money go? So medyo na-freak out ako," ani Fischer.

Nag-post si Fischer sa Facebook ng kaniyang karanasan para humingi ng tulong sa mga kinauukulan.

Nalaman din niya na may tatlo pa siyang mga kakilala na nabiktima na rin at nawalan ng pera sa plataporma.

Isang kakilala ni Fischer na tumangging ibigay ang pangalan, ang nawalan din ng pera nang i-click ang isang link sa email at hiningnan siya ng mobile personal identification number (MPIN) at nakaltasan ng P1,404.

“Upon clicking the button, I was directed to what I thought was the GCash application which asked me to log in by inputting my MPIN... Thereafter, another message was sent to me stating that I sent P1,404.00," ayon sa biktima.

Inireport din niya sa Gcash ang insidente at sinabihan din siyang mag-report sa pulisya na kaniya namang ginawa.

Sa isang pahayag, sinabi ng Gcash na mayroon silang customer protect program para maresolba ang mga hindi awtorisadong transaksiyon para maibalik ang nawawalang pera.

"At GCash, we have the Customer Protect Program that seeks to help customers resolve unauthorized transactions or failed transactions so that we can be able to retrieve funds and safely return it to the wallet," ayon sa GCash.

"GCash reminds its users that GCash can only be reached through GCash Help Center at https://help.gcash.com and are not available via messenger, and most especially GCash will NEVER send a text or email asking for your personal info, MPIN, and One-Time-Pin (OTP)," dagdag nila.

Paalala rin ng Gcash na hidni sila kailanman humihingi sa text o e-mail ng personal na impormasyon, mobile personal identification numner at one-time pin.

Nagpapatuloy din anila ang kanilang kampanya kontra sa mga scammer, at tinanggal na nila ang mga clickable na link sa mga email at text message.

Nagpapatuloy rin ang kanilang koordinasyon sa mga awtoridad sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation.

Pinag-iingat din ang publiko sa mga pekeng GCash awards at sa mga fake online seller.

Dapat din anilang dedmahin ang mga investment scam.

-- Ulat ni Adrian Ayalin, ABS-CBN News