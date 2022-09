MANILA — Metropolitan Bank & Trust Co said several branches in northern and southern Luzon will be closed on Monday in line with government office suspension after super typhoon Karding barreled through the island.

List of closed Metrobank branches on Sept. 26:

NORTH LUZON

Balanga-Don M. Banzon Ave.

Balanga-Main

Bataan - Mariveles

Dinalupihan, Bataan

Batangas - San Juan

Balagtas-Bulacan

Baliuag-JP Rizal

Baliuag-Trinidad Highway

Bocaue-Bulacan

Bulacan - Hagonoy

Bulacan - Norzagaray

Bulacan - San Ildefonso

Bulacan - San Miguel

Guiguinto - RIS

Guiguinto-Bulacan

Malolos - Cabanas

Malolos-McArthur Highway

Malolos-Paseo del Congreso

Marilao-Bulacan

Meycauayan - Iba

Meycauayan-McArthur Highway

Plaridel-Bulacan

Pulilan, Bulacan

San Jose Del Monte - Muzon

San Jose Del Monte - Quirino Highway

Sta. Maria - Bagbaguin

Sta. Maria-Bulacan

Cabanatuan - Maharlika - H. Concepcion

Cabanatuan - Maharlika North

Cabanatuan - Maharlika South

Cabanatuan - Main

Gapan

Nueva Ecija - Guimba

Nueva Ecija - Talavera

Occidental Mindoro - San Jose

Angeles - MarQuee Mall

Angeles-Balibago

Angeles-Mac Arthur Hi-way

Angeles-Main

Angeles-Sto. Domingo

Angeles-Sto. Rosario

Apalit

Clark

Dau

Guagua

Pampanga - Lubao

San Fernando - JASA

San Fernando - McArthur Hi-way

San Fernando-Dolores

San Fernando-Dolores McArthur

San Fernando-Main

San Fernando-Sindalan

Alaminos-Pangasinan

Calasiao, Pangasinan

Carmen Rosales-Pangasinan

Dagupan - Tapuac

Dagupan-Fernandez Avenue

Dagupan-Main

Dagupan-Perez

Pangasinan - Lingayen

Pangasinan - Mangaldan

Pangasinan - Mangatarem

Pangasinan-Bayambang

San Carlos- Pangasinan

Tayug-Pangasinan

Urdaneta-Nancayasan

Urdaneta-Pangasinan

Camiling-Tarlac

Concepcion-Tarlac

Paniqui -Tarlac

Tarlac - Capas

Tarlac-F. Tañedo

Tarlac-Main

Tarlac-McArthur H-Way

Iba, Zambales

Olongapo-Rizal

Subic Bay

Subic-Baraca

Baguio - Marcos Highway

Baguio-Bonifacio

Baguio-Burnham

Baguio-Lucban

Baguio-Magsaysay

Baguio-Session

La Trinidad-Benguet

La Union - Agoo

La Union - Bauang

La Union - Sevilla Monumento

La Union-Main

La Union-ML Quezon

Metrobank said online banking, mobile app, ATMs and cash acceptance machines (CAM) are online and available.

State weather bureau PAGASA said super typhoon Karding (international name: Noru) is expected to leave the Philippine Area of Responsibility (PAR) on Monday.

