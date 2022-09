MAYNILA - Nag-e-empake na ng kaniyang maleta at nag-aayos ng papeles ang seafarer na si Jhomar Celon.

Napaiksi ng isang buwan ang kaniyang tatlong buwang bakasyon.

Mas pinili niya na makasampa agad sa barko para masulit ang mataas na halaga ng dolyar.

"Gusto ko na bumalik ulit, magpa-Pasko at mapagawa yung bahay namin, mataas dollar ngayon maganda ang palitan para mas mabilis matapos ang project na sa bahay at sa mga bata," ani Celon.

Target naman ng factory worker na si Rey Canonaso na bumalik ng Canada para makaipon ng pang-negosyo.

"Yung sa tingin ko walang sayang siguro lupa pwede mag-invest ng bahay o palayan para in the future may income ka pagtanda mo," aniya.

Nagsara ang palitan ng piso sa dolyar sa P58.50 noong Biyernes matapos ang ilang araw na patuloy na pagsadsad ng halaga nito.

Ang patuloy na paglakas ng dolyar ay dahil sa muling pagtaas ng interest rates sa Amerika.

Ayon sa ekonomista na si Prof. Emmanuel Leyco, nakababahala ang paghina ng piso dahil dolyar ang ibinabayad ng Pilipinas sa mga produktong inaangkat gaya ng langis at trigo.

"Kapag umabot sa P60 ang piso kontra dolyar, tataas ang presyo ng mga imported goods. Sa patuloy na paggalaw ng ng interest rates at pagtaas ng inflation, kailangan paghandaan at protektahan ang ekonomiya ng bansa," ani Leyco.

Ayon sa chief economist ng Bank of the Philippine Islands na si Jun Neri, posibleng maramdaman ito hanggang sa unang bahagi ng 2023.

Muli namang iginiit ng BSP na sadyang lumalakas din ang dolyar laban sa ibang currencies at hindi lang sa piso.

"It is actually moving along with the other currencies in the region. this is not a phenomonen that is limited to the peso," ani BSP Deputy Governor Francisco Dakila.

-- Ulat ni Reiniel Pawid, ABS-CBN News