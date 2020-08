MERALCO maintenance sched sa mga bahagi ng MM, Cavite, Quezon sa Aug. 3-9

Nag-anunsiyo ang Meralco na mawawalan ng kuryente ngayong linggo ang ilang lugar sa Metro Manila at mga karatig-lalawigan.

Ayon sa kompanya, ang power interruption ay bunsod ng mga maintenance work o pagkukumpuni sa mga apektadong lugar.

TAGUIG CITY (FORT BONIFACIO)

AGOSTO 3, 2020, LUNES

Sa pagitan ng 9:00 AM at 2:00 PM

→ Bahagi ng Lawton Ave. mula Manila American Cemetery & Memorial hanggang at kasama ang Consular Road.

→ Bahagi ng Campus Ave. mula Upper McKinley Road hanggang at kasama ang Venezian Drive, Turin St. at Park Ave.; Wells Fargo, Science Hub, Enderun Colleges, Venice Grand Canal Mall, Commerce & Industry Plaza, The Blue Leaf Events Pavilion at McKinley Corporate Plaza sa loob ng McKinley Hills.

DAHILAN: Paglilipat ng mga pasilidad na apektado ng DPWH road widening project sa Lawton Ave. sa loob ng McKinley Hills sa Bgy. Fort Bonifacio, Taguig City.

MALABON CITY (HULONG DUHAT)

AGOSTO 3 – 4, 2020, LUNES HANGGANG MARTES

Sa pagitan ng 10:30 PM (Lunes) at 5:30 AM (Martes)

→ Bahagi ng Gen. Luna St. at Don Basilio Bautista Blvd. mula malapit sa Bayantel hanggang Dampalit Bridge kasama ang Gabriel Subd. 1 at 2; Malabon Sports Complex at Three Golden Star Can.

DAHILAN: Line reconstruction works sa Gen. Luna St. sa Bgy. Hulong Duhat, Malabon City.

QUEZON PROVINCE (LUCENA CITY)

AGOSTO 4, 2020, MARTES

Sa pagitan ng 10:00 AM at 1:00 PM

→ Bahagi ng Governor Constantino St. mula Quezon Ave. hanggang at kasama ang PNR Road; San Fernando Compound, Purok Anak Bagong Sinag, Purok Pagkakaisa, Purok Bagong Masagana at Purok Masikap sa Bgy. Cotta.

DAHILAN: Paglilipat ng mga pasilidad sa San Fernando Compound, Bgy. Cotta, Lucena City, Quezon Province.

CAVITE (BACOOR CITY) AT LAS PIÑAS CITY (ZAPOTE)

AGOSTO 4 – 5, 2020, MARTES HANGGANG MIYERKOLES

Sa pagitan ng 11:30 PM (Martes) at 4:30 AM (Miyerkoles)

→ Bahagi ng Gen. Emilio Aguinaldo Highway at Padre Diego Cera Ave. mula Bgy. Zapote III, Bacoor City, Cavite hanggang Bgy. Zapote, Las Piñas City.

DAHILAN: Line reconstruction works sa Zapote Bridge sa Bgy. Zapote, Las Piñas City.

QUEZON CITY

AGOSTO 5, 2020, MIYERKOLES

Sa pagitan ng 1:00 AM at 1:30 AM at sa pagitan ng 6:30 AM at 7:00 AM

→ Bahagi ng Don Mariano Marcos Ave. (Commonwealth) mula Meralco – Diliman substation hanggang at kasama ang North Susana Executive Village, New Intramuros Village, Yingkian I Subd., Centerville Subd., Maries Subd., Embassy Terrace Homes, Mira-Nila Subd., Wiltor Heights Subd., Tierra Pura Subd. Phase 6, Tierra Evelina Executive Homes, Villa Firenze Subd., Our Lady’s Court Subd., Saling Lahi Phase I, Pingkian 1 & 3 Subd., Tierra Bella Subd., Tierra Pura Subd. at Embassy Terrace Homes Phase 2; Librada Avelino St. sa Tierra Verde Subd.; Amina Way Realty Corp., Super 8 Grocery Warehouse, Shell Gas Station – Matandang Balara, General Malvar Hospital, Our Lady of Consolacion Parish, Six Wings Realty Services Inc., Himlayang Pilipino, Isuzu Motors Corp. – Commonwealth Branch, Puregold – Commonwealth, Tierra Commercial Center, Church of Orden De Agustinos at Luk Foo International Cuisine sa Bgys. Matandang Balara, Pasong Tamo at Culiat.

→ Bahagi ng Luzon Ave. mula Don Mariano Marcos Ave. (Commonwealth) hanggang Rose St. sa Bgys. Culiat, Matandang Balara at Pasong Tamo.

→ Bahagi ng Congressional Ave. mula Luzon Ave. hanggang at kasama ang Holy Family Printing Corp., 2Wheel Nation Inc., Manila Water Total Solutions Corp., Strong Glass Fab Inc. at Trans-National Systems Certification sa Bgys. Culiat at Pasong Tamo.

→ Bahagi ng Tandang Sora Ave. mula Don Mariano Marcos Ave. (Commonwealth) hanggang Teodoro M. Kalaw St. kasama ang Tagumpay St. sa Bgys. New Era at Culiat.

→ Bahagi ng Don Mariano Marcos Ave. (Commonwealth) mula malapit sa Immaculate Concepcion St. hanggang Holy Spirit Drive kasama ang Commonwealth Autocenter Inc. at Shopwise – Commonwealth sa Bgys. Holy Spirit at Matandang Balara.

→ Bahagi ng Samonte St. mula Don Mariano Marcos Ave. (Commonwealth) hanggang North Zuzuarregui St. kasama ang Don Sergio St. Ext.; PLDT – Balara Zone at Temprite Engineering Inc. sa Bgy. Holy Spirit.

→ Bahagi ng Don Mariano Marcos Ave. (Commonwealth) mula Batasan Tunnel hanggang at kasama ang Puregold – North Commonwealth; Don Jose Subd., Ideal Subd., Bitton Circle Subd., NGC Row Housing Project Subd. at Unit V Subd.; 2nd, Bicoleyte, Dear, Don B. Fabian, Don E. Castillo, Don Eulogio, Ecols, Elma, Emerald, Gold, Mango, Martan, Odigal, Pacamara, Pineapple, Riverside Ext., San Pedro, Steve, Tabigo, Villongco, Don Fabian, San Bartolome, San Diego, San Miguel, San Pascual, Sto. Niño, Adarna, Adarna Ext., Bato-Bato, Ilang-Ilang, Jasmin, Kilyawan, Martinez, Pipit, Riverside, Rose, San Isidro, San Simon, Sta. Maria, Sto. Domingo at Sto. Rosario Sts.; Commonwealth High School, Commonwealth Market, Jollibee – Villongco at Iglesia Ni Cristo – Lokal Ng Pilot sa Bgys. Holy Spirit, Commonwealth, Batasan Hills at Fairview.

Sa pagitan ng 1:00 AM at 7:00 AM

→ Bahagi ng Don Mariano Marco Ave. (Commonwealth) mula Villa Beatriz St. hanggang at kasama ang Immaculate Concepcion, North Zuzuarregui at Laura Sts.; Villa Beatriz Compound; Iglesia Ni Cristo – Lokal Ng Commonwealth, JM Tolmann Laboratories Inc., Allied Concrete Products Inc., Etna Motors Inc., CA Telemarketing Inc., Old Balara Elementary School, The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints – Zuzuarregui, Onward Realty Estate Inc., LTH Food Industries Inc., Altitude 88 International Inc., Rapid Lithographic & Publishing Inc. at Carole & Sons Properties Inc. sa Bgys. Holy Spirit at Matandang Balara.

→ Bahagi ng Samonte St. mula North Zuzuarregui St. hanggang malapit sa Don Primitivo St. kasama ang The Seed Montessori School sa Bgy. Holy Spirit.

→ Bahagi ng Don Vicente St. mula North Zuzuarregui St. hanggang Don Primitivo St. sa Don Antonio Heights Subd., Bgy. Holy Spirit.

DAHILAN: Paglilipat ng mga poste at primary lines na apektado ng katatapos lang na DPWH road widening sa Don Mariano Marcos Ave. (Commonwealth) West Bound malapit sa Zuzuarregui St. sa Bgy. Holy Spirit, Quezon City.

CAVITE (KAWIT)

AGOSTO 6, 2020, HUWEBES

Sa pagitan ng 9:30 AM at 12:30 PM

- Realica St. sa Bgy. Binakayan - Kanluran.

DAHILAN: Line reconstruction works sa Realica St. sa Bgy. Binakayan-Kanluran, Kawit, Cavite.

CALOOCAN CITY (GRACE PARK) AT QUEZON CITY (BALINGASA AT PAG-IBIG SA NAYON)

AGOSTO 7, 2020, BIYERNES

Sa pagitan ng 12:01 AM at 3:00 AM

→ Kanto ng Dorotea Road at A. Bonifacio Ave. sa Grace Park, Caloocan City.

→ Bahagi ng 11th Ave. mula Barrio Galino hanggang at kasama ang DPHP Compound 1 at DPHP Compound 2; Ilang-Ilang, Sampaguita, Kampupot, Mileguas at Kamantigue Sts. sa Grace Park, Caloocan City.

→ Bahagi ng 8th Ave. mula Barrio Galino hanggang at kasama ang Galino III at Galino IV Sts. sa Grace Park, Caloocan City.

→ Bahagi ng A. Bonifacio Ave. mula J. Manuel St. hanggang at kasama ang 7th Ave., Torres, Ligaya at P. Gonzales Sts. sa Grace Park, Caloocan City.

→ Bahagi ng A. Bonifacio Ave. mula Shell Gas Station hanggang at kasama ang Marvex Drive, Acacia, Atis, Anahaw at Bignay Sts.; Legacy Homes; Great Liberty Motor Sales Corp., Puregold Extra, Mercury Drug, Ever Supermarket, Goodmorning International Corp. at PTFC Redevelopment Corp. sa Bgy. Balingasa, Quezon City.

→ Bahagi ng A. Bonifacio Ave. mula Marvex Drive hanggang at kasama ang Selecta Drive, Mithi, Ligaya, P. Gonzales, Pineda at B. Fernandez Sts.; The Signature at Meiling Village; Arce Dairy, Iglesia Ni Cristo – Lokal Ng Balintawak at JAC Automobile sa Bgy. Pag-Ibig Sa Nayon, Quezon City.

DAHILAN: Paglilipat ng mga pasilidad na apektado ng CITRA Central Expressway Skyway Project sa A. Bonifacio Ave. sa Bgy. Balingasa, Quezon City.

CAVITE (TAGAYTAY CITY)

AGOSTO 8, 2020, SABADO

Sa pagitan ng 9:30 AM at 2:30 PM

→ T House Tagaytay Hotel sa Tagaytay – Calamba Road sa Bgy. Sungay South.

DAHILAN: Pag-upgrade ng mga pasilidad sa Tagaytay – Calamba Road sa Bgy. Sungay South, Tagaytay City, Cavite.

MANILA (SAN MIGUEL)

AGOSTO 8, 2020, SABADO

Sa pagitan ng 9:00 AM at 9:30 AM at sa pagitan ng 9:00 PM at 9:30 PM

→ Hospicio De San Jose sa Isla Convalencia.

DAHILAN: Pagpapalit ng mga pasilidad sa loob ng Meralco - Tegen substation.

QUEZON CITY (PANSOL)

AGOSTO 8, 2020, SABADO

Sa pagitan ng 9:00 AM at 2:00 PM

→ Bahagi ng kanto ng H. Ventura St. at Katipunan Ave.

DAHILAN: Paglilipat ng mga posteng apektado ng DPWH road widening project sa Katipunan Ave. sa Bgy. Pansol, Quezon City.

MANILA (SAN NICOLAS AT TONDO)

AGOSTO 9, 2020, LINGGO

Sa pagitan ng 8:00 AM at 2:00 PM

→ Bahagi ng Del Pan St. mula Zaragoza St. hanggang at kasama ang Gat Andres Bonifacio Hospital; at Tahimik St. sa San Nicolas at Tondo.

DAHILAN: Paglipat ng mga poste, line reconductoring works at pag-install ng dagdag na lightning protection devices sa Delpan St. sa Tondo, Manila.