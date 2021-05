Bilang ng makakapasok sa barberya, dine-in resto sa NCR Plus dadagdagan

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Madadagdagan na ang bilang ng mga customer na maaaring pumasok sa mga restoran at personal care establishments gaya ng mga beauty salon sa National Capital Region (NCR) Plus Bubble simula Hunyo 1.

Ayon sa bagong patakaran, aabot sa 40 porsiyento ang papayagang pumasok sa personal care establishments.

Kung makakakuha sila ng safety seal ng Department of Trade and Industry at Department of the Interior and Local Government, may dagdag pang 10 porsiyento sa kapasidad.

"'Yung ginagawa nating operating capacity kailangan gradual kasi we are considering the new variants here... Obserbahan muna natin 'pag maganda compliance, it will give us confidence na mag-adjust muli upwards," ani Trade Secretary Ramon Lopez.

Magiging 30 porsiyento naman ang kapasidad ng mga dine-in restaurant mula 30 porsiyento.

Dahil dito, umaasa si Lopez na mababawasan ang bilang ng mga nawalan ng trabaho dahil sa mas malaking kapasidad.

Nagpasalamat naman ang grupong Resto.PH. Pero hiling nila na sa susunod na mga linggo ay dagdagan pa ito, at gawin din daw sanang alas-12 ng madaling araw ang curfew para mas marami ang makakain sa labas.

Papayagan na rin sa Hunyo ang 30 porsiyentong kapasidad sa mga lugar na pinagdadausan ng meetings conference, at exhibition halls.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News