Dinagsa ang mga gasolinahan sa bansa nitong Lunes ng gabi bunsod ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.

Hindi ininda ng maraming motorista ang haba ng pila para makatipid, katulad ng gasolinahan na ito sa Angeles City, Pampanga na nakuhanan ng video.

Kita rin ang pagdagsa ng mga motorista sa ilan sa mga gasoline station sa bayan ng Cainta, Rizal.

Vehicles line up at a number of gas stations along the Ortigas Avenue Extension & Imelda Avenue in Cainta, Rizal, hours before oil prices hikes of P5.85/L for diesel & P3.60/L for gasoline take effect this Tuesday. pic.twitter.com/tlQKOez3jN