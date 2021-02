Industriya ng baboy, manok pinangangambahang sumama pa ang lagay dahil sa price cap

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Nagbabala ang mga grupo ng hog raisers at magmamanok na mas lalong babagsak ang industriya nila at magtataasan din ang presyo ng gulay at isda kung ipipilit ng gobyerno ang price ceiling at pagpapaluwag sa importasyon ng karne bilang solusyon sa kakulangan ng suplay.

May krisis na umano sa industriya ng baboy at manok, ayon sa malalaking grupo ng mga nangangalaga ng baboy at manok sa bansa.

Noong isang taon pa raw, sinabihan na ng Pork Producers Federation of the Philippines (ProPork) at United Broilers Association (UBRA) ang Department of Agriculture (DA) na pabagsak na ang industriya nila dahil sa walang pakundangang importasyon.

"Ang hinihingi namin tanggalin na ang importasyon kasi kakaunti naman ang demand kaya nagkaganyan ang sitwasyon. Noon pang June nagkaroon kami ng meeting kay Sec. William Dar, humingi kami ng tulong," sabi ni Gregorio San Diego, chairman ng UBRA.

"'Yan ang nagdala kung bakit tayo nasa krisis na sitwasyon, importasyon at smuggling," sabi naman ni Nicanor Briones ng ProPork.

Ayon pa kay Briones, may hanggang P10 bilyong ng nawawala sa Pilipinas sa smuggling ng baboy.

Kinumpirma naman ni Dar ang matindi pa ring smuggling ng baboy sa bansa, na isa rin sa dahilan kung bakit bumabagsak ang industriya ng baboy sa Pilipinas.

"Very rampant, kasi 'yung mga nasasabat natin na mga smuggled items, tine-testing po namin 'yung mga pork products ay may ASF itong mga smuggled items na ito," sabi ng kalihim.

Bagsak na rin ang mga lokal na producers ng manok ayon sa mga broilers. Maging ang mga malalaking kompanya ng baboy ay nagsasara na rin.

"Para sa isang napakalaking kompanya na may puhunan na tumigil sa pagbababoy, paano pa kaya 'yung mga maliliit, indikasyon lang 'yan na walang hinaharap sa babuyan," ani San Diego.

Tiniyak naman ni Dar na nagsasagawa na sila ng mga programa para maibsan ang pagtaas ng mga presyo ng karne.

Kaya pakiusap ni Dar at ng Malacañang, 'wag nang ituloy ang pagdedeklara ng pork holiday.

Paniwala naman ng mga magmamanok at magbababoy, mahirap mapigilan ang pagtataas ng presyo ng manok at baboy kahit pa nagpatupad na ng price ceiling ang gobyerno.

Mauubos din daw kasi ang suplay galing sa Mindanao dahil sa matinding demand sa Luzon, kaya ang resulta ay taas-presyo naman sa gulay at isda.

"Kung hindi sila magbenta bukas, lalong mamahal ang mga bilihin dahil wala silang mabibiling baboy, kung hindi rin magbebenta ng manok, bibili sila ng gulay, isda, baka, magtataasan din lalo dahil lalakas ang demand," ani Briones.

–Ulat ni Henry Omaga Diaz, ABS-CBN News