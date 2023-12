Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Halos tapos na ang rush sa Carriedo at Plaza Miranda. Nagdala ito ng maraming mamimili at nagdulot ng sandamukal na kalat sa paligid.

Ngayong tapos na ito, isang payak na Christmas party ang idinaos ng mga miyembro ng Department of Public Services sa Maynila hindi nalalayo sa Quiapo Church.

Kahit papaano, anila, may Christmas party rin kami!

Ang party ay naging posible sa pamamagitan ng ambagan sa pagkain at sa tulong ng mga vendor at stalls sa paligid ng Quiapo Church na nagpasyang magambag-ambag rin para sa premyo ng mga street sweeper at maintenance ng DPS.

Naka uniform pa nga rin ang karamihan sa kanila, bakas ito na ang karamihan ay nag time-out lang mula sa kanilang trabaho at dito na dumiretso upang makisaya, kahit sa sandaling oras lang.

Simple lang ito, may konting pagkain, at pa-raffle. Maliliit lang na cash prize at simpleng mga binalot na small household appliances ay nakapag-dulot na ng ngiti at kasiyahan sa mga manggagawa.