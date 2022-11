Watch more on iWantTFC

MAYNILA – Nais ng Metro Manila Council (MMC) na gawing pare-pareho ang multa para sa mga paglabag sa batas-trapiko sa buong National Capital Region, ayon sa bagong pinuno nito ngayong Martes.

Sa isang panayam sa TeleRadyo, sinabi ni San Juan Mayor Francis Zamora na ang single ticketing system ay makatutulong sa mga drayber sa Metro Manila.

“Sa ngayon kasi, una ho, meron tayong kaniya-kaniyang mga paniket sa mga (local government units). So ang San Juan may sariling ticket. Mandaluying, meron din. Ganoon din ang (Metropolitan Manila Development Authority).”

“So ang objective natin dito ay magkaroon ng isang unified ticket na lang para pare-parehas ang magiging mga provisions. At ang pinagsisikapan natin dito ay maging standardized nga ang mga multa. Para kung kayo man ay mahuli sa anumang lungsod sa Metro Manila, ang layunin natin ay maging pare-parehas yung mga halaga ng mga fines kung kayo ay magva-violate,” aniya.

“Ano ang maganda rito kung maipatupad ang single ticketing system? Halimbawa kayo ay taga-Muntinlupa o Las Pinas, at kayo ay nahuli dito sa San Juan dahil nag-violate kayo ng isang regulasyon namin sa trapiko, pwedeng dito na kayo sa Las Pinas o sa Paranaque magbayad. Hindi na kayo kinakailangan na bumalik pa sa San Juan para lang bayaran yung fines niyo,” paliwanag pa ng alkalde.

Aminado si Zamora na marami pang kailangang gawin bago maipatupad ito.

“This will need a lot of integration. Ito nga po yung pinaliwanang ng (Land Transportation Office), kailangan pong ma-integrate ang aming mga systems, ang LTO, ang MMDA pati ang labimpitong LGUs upang magkaroon nga ng mas maayos na sistema,” sabi niya.

“Kung papayag ang lahat ng mayors na gawing pare-parehas ito, pwede naman namin amyendahan ang aming mga kasalukuyang ordinansa upang magtugma o maging pare-parehas ang halaga ng mga multa para sa mga traffic violations,” aniya.

Kuwento ng opisyal, may binuo nang technical working group para mapag-aralan ang pagpaptupad ng single ticketing system sa NCR.

--TeleRadyo, 29 Nobyembre 2022