Patrol ng Pilipino Playlist: Pasukin ang mundo ng P-pop fandoms!

Watch more on iWantTFC

Sa bawat bitiw ng musika at bitaw ng galaw, sumasabay sa indak ng P-Pop groups ang kanilang fans. Much appreciated, sabi ng mga iniidolo, dahil sa huli, iisa naman ang hangarin—ang makilala rin sa buong mundo ang musikang Pinoy!

Dadalhin tayo ng #PatrolNgPilipino kasama si Ganiel Krishnan sa mundo ng P-Pop at fandoms.

Kasama riyan ang up-close experience sa SB19 ni Izzy Lee at sa BGYO ni Anna Cerezo! Also watch for: Hori7on, Calista, Kaia, Ver5us, Press Hit Play, G22, 1st.ONE and Dione!

Sundan kami online!:

Facebook: facebook.com/patrolngpilipino

Instagram: instagram.com/patrolngpilipino

TikTok: tiktok.com/@patrolngpilipino

X / Twitter: x.com/patrol_pilipino

YouTube: https://bit.ly/43mZH69

Threads: threads.net/@patrolngpilipino

For more news: news.abs-cbn.com