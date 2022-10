Watch more on iWantTFC

MAYNILA—May obligasyon ang gobyerno na protektahan ang mga peryodista sa gitna ng mga pananakot sa mga journalist sa bansa, ayon sa isang opisyal ng National Union of Journalists in the Philippines.

Ayon kay Ronalyn Olea, NUJP secretary general, ang pagpaslang kamakailan sa beteranong brodkaster na si Percy Lapid at mga pananakot sa mga peryodista ay nakakaalarma dahil malakas ang loob ang mga gumagawa nito.

Nanawagan siyang maresolba ang kaso ng pagpaslang kay Lapid, dahil hindi magandang biro ang pagbabanta sa buhay ng mga nasa media.

Matapos ang pamamaslang kay Lapid, ay may nag-issue ng death threat laban sa mga batikang broadcaster na sina Ed Lingao at Lourd de Veyra.

Ayon din kay Olea, ang reporter na si Rose Novenario ay nakatanggap din ng pagbabanta sa kaniyang buhay ilang araw ang pagpatay kay Lapid.

Ani Olea, mula 1986 ay may naitala nang 197 peryodista na napaslang sa Pilipinas. Ang ibang peryodista umano ay nakaligtas sa unang pananakot, subalit napaslang sa pangalawang pagkakataon.

Giit ni Olea, kailangan mag resulta sa resolusyon ng mga kaso at sana umabot ang mga imbestigasyon nito sa mga mastermind ng krimen.

Pinapakita lang umano nito ang malalang problema ng bansa sa impunity. Ayon kay Olea, na sa pagsasalita niya ay maaring siya din ay pagbantaan.



Dapat umano magkaroon ng konkretong aksyon at lang pangako ang gobyerno.

Ani Olea, naglunsad na ang NUJP ng safety training para sa mga peryodista, at nagbibigay din ito ng psycho-social support sa mga miyembro nito.



Saad niya, ang tingin ng maraming tao sa media ay kontrabida. Aniya, habang may takot sa mga peryodisnta na gawin ang kanilang trabaho, kailangan magbago ito atmay gawin ang mga nakaupo para magbago ang sitwasyon.—SRO, TeleRadyo, Okt. 12, 2022