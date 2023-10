Watch more on iWantTFC

MAYNILA – Iniimbestigahan ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) at Philippine National Police (PNP) ang paraan ng pagpuslit sa bansa ng ₱2-bilyong halaga ng umano’y shabu na nadiskubre sa Manila International Container Port.

Pebrero pa nakatanggap ang mga awtoridad ng impormasyon na dumating ang kargamento pero Setyembre lang nabuksan ang container.

Ayon sa PNP Drug Enforcement Group, kakaiba ang pagkapakete sa droga na idineklara bilang beef jerky.

Sabi nila, posibleng may epekto sa x-ray reading ang ginamit na carbon paper at foil sa pakete dahil hindi nakita na lahat sa higit 1,000 package ay may lamang shabu crystals.

Tinitingnan din ng pulisya kung konektado ang droga at grupong nasa likod nito sa nakumpiskang kilo-kilong shabu sa Pampanga noong Setyembre.

– Ulat ni Jeff Caparas, Patrol ng Pilipino