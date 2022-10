Watch more on iWantTFC

Mula pasado hanggang as pasang-awa at bagsak-- iba ibang grado ang binigay ng mga politiko at analyst sa mga nagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kaniyang unang 100 araw sa puwesto. Nagpa-Patrol, Willard Cheng. TV Patrol, Biyernes, 7 Oktubre 2022.