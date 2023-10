Watch more on iWantTFC

MAYNILA – Tuwing ika-4 ng Oktubre, ginugunita ang Kindness to Animals Day na idineklara ni dating pangulong Carlos P. Garcia noong 1958.

Panawagan nito na maging mabuti at mahabagin sa mga hayop, maliit man o malaki at naghihimok sa mga proyekto at programang may kaugnayan dito.

Oktubre 4 din ang pista ni St. Francis of Assisi, na kinikilalang Catholic patron saint ng mga hayop at ng kalikasan.

Ilan sa mga paraan para alagaan ang mga hayop ang pag-rescue o pag-adopt ng mga hayop at pag-iiwas sa kanila sa matinding init o sama ng panahon.

Sa San Andres Bukid sa Maynila, nagsagawa ng pagkakapon o spaying para sa mga pusa bilang paggunita sa okasyon.

Ayon sa veterinarian na si Dr. Glenn Albert “Doc Gab” Almera, may benepisyo ang pagkakapon sa komunidad dahil binabawasan nito ang mga nakakahawang sakit bukod sa kinokontrol ang pagdami ng hayop.



Mayroong mga benepisyo naman ang pag-aalaga ng mga hayop, mula sa pagbawas ng stress at pagpababa ng blood pressure, ayon sa National Institutes of Health ng United States.

