Kulto ba ang Socorro Bayanihan Services Inc., ang grupo sa Surigao del Norte na nagpa-practice ng child marriage at nagbabawal sa mga miyembro na mag-aral sa paaralan?

Para kay Dr. Jayeel Cornelio, isang sociologist, ang kulto ay isang grupo na may mga kakaibang paraan ng pagsamba at mga batas habang pinamumunuan nang isang authoritarian at charismatic figure.

Aniya, dapat mag-ingat sa paggamit ng termino na "kulto" dahil ang nagiging turing sa buong grupo na tinawag na kulto ay parang brainwashed.

"Ang ultimate reason ko kung bakit hesitant ako na gamitin ang salitang kulto to refer to an organization like SBSI is that ang treatment natin sa buong grupo, sa lahat ng mga tao sa kanila ay parang brainwashed. 'Yun 'yung pinaka dangerous na aspect ng salitang kulto," aniya sa panayam sa TeleRadyo Serbisyo.

"Pag ginamit natin 'yung salitang kulto to refer to a particular religious group, so, maha-highlight lahat ng negative about that group."

Aniya, hindi lang SBSI ang grupo na may mga sexual abuses ang child marriage pero "hindi kulto ang tawag natin sa kanila."

