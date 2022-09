Watch more News on iWantTFC

Apektado rin ng pagtaas ng presyo ng coal sa pangdaigdigang pamilihan at ng patuloy na pagbagsak ng halaga ng piso kontra dolyar ang presyo ng kuryente sa mga kooperatiba sa bansa.

Paliwanag ni Atty. Janeene Dopay-Colingan, ang executive director at general manager ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association (PHILRECA), apektado rin ng paggalaw ng presyo ng coal ang presyo ng kuryente sa mga kooperatiba dahil karamihan sa mga supplier ng kuryente ay mga coal-powered plant.

Dagdag pa niya, dating nasa $60 kada metric ton lamang ang coal nang unang pumasok sa kontrata ang mga kooperatiba at mga power generator, ngunit ngayon ay nasa $400 hanggang $600 kada metric ton na ang halaga ng coal kaya kinakailangan na ring magtaas ng singil ang mga kooperatiba.

Hindi rin umano sa mga kooperatiba napupunta ang dagdag-singil kundi sa mga supplier din nila ng kuryente.

Kaya naman hiling ng mga kooperatiba sa gobyerno na muling tingnan ang Electric Power Industry Reform Act (EPIRA) at maging ang value-added tax na ipinapataw sa kuryente.

“We are lobbying for the intervention of the government. I-review po sana ng ating gobyerno ang EPIRA. Baka naman po may mga provisions doon na kailangan na nating baguhin, because of the changes we are experiencing now,” ani Dopay-Colingan

“Humihingi rin po tayo ng consideration sa government baka pwedeng reviewhin din po ang VAT charges sa ating mga bills…Baka naman po pwedeng isa lang pong VAT ang ipataw natin. Malaking kabawasan na rin po ‘yan sa presyo ng kuryente na binabayaran ng mamamayang Pilipino,” dagdag pa niya.

