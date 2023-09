Watch more on iWantTFC

MAYNILA – Mga team mula sa iba-ibang news organization–kabilang ang ABS-CBN News–ang sumama sa naging resupply mission ng Philippine Coast Guard (PCG) at Navy sa BRP Sierra Madre na nasa West Philippine Sea noong Setyembre 8.

Anim na oras ang ibiniyahe mula Puerto Princesa patungong Barangay Buliluyan sa bayan ng Bataraza, Palawan kung saan nagsimula ang paglalayag ng dalawang barko ng PCG, ang BRP Sindangan at BRP Cabra.

Bago tumungo ng Ayungin Shoal, dumaan muna ng Sabina Shoal ang dalawang barko para makipatagpo sa dalawang chartered boats na may kargang supply ng Armed Forces of the Philippines (AFP).

Nagkaroon ng habulan sa dagat sa pagitan ng Chinese Coast Guard at ng Pilipinas.

Naharang at nakagitgitan din ng mga barko ng China ang apat na barko ng Pilipinas.

Nakalusot naman ang dalawang supply boats at naging matagumpay ang resupply mission ng PCG at AFP makalipas ang tatlong oras na habulan.

– Ulat ni Bianca Dava, Patrol ng Pilipino