MAYNILA – Kontra ang mga employer sa bansa sa pagtatanggal ng General Education, base sa isang pag-aaral ng isang grupo.

Ayon kay Rene Gener, executive director ng People Management Association of the Philippines (PMAP), base sa pag-aaral, dapat ang mga nag-aapply ng trabaho ay may mga skills, collaboration, problem solving skills, communication at critical thinking na nakukuha sa General Education.

Ani Gener, sa industriya ay maraming pagbabago na dapat handang harapin ng mga graduates na sasabak sa pagtatrabaho. Dahil sa General Education, ay magiging flexible ang mga magaaral na sumalang sa mga naaayon na trabaho sa kanilang skills, at hindi mapapako sa kung ano lang ang kanilang natapos.

Giit niya, sa General Education ay nagiging madali sa tao ang socialization o ang kanilang intrapersonal skills, at kung wala ito ay walang lifelong learning.

Sang-ayon si Gener na dapat itaas ang kalidad ng mga nagtuturo sa bansa, at dapat na bigyan pansin ng gobyerno at mabigyan ng state of the art facilities ang mga nag-aaral ng science, technology, engineering, at mathematics.

Aniya, ang kalidad ng edukasyon sa bansa ang dahilan kung bakit mababa o kakaunti ang skills ng mga mag-aaral na haharap sa trabaho.

Kamakailan, tinutulan ng grupo ng mga guro at estudyante ang isinusulong ni Trade Secretary Alfredo Pascual na pag-alis sa General Education subjects sa kolehiyo.

Binitawan ni Pascual ang mungkahi kasabay ng panukalang paikliin ang taon sa pagkuha ng isang college degree. Aniya, mas mainam umano na major subjects at specific skills na kailangan sa work force ang pagtuunan ng mga kurso kaya dapat alisin ang GE subjects na saklaw umano ng K-12 curriculum.—SRO, TeleRadyo, Agosto 30, 2022