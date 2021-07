ALAMIN: Epektibo pa ba ang mga bakuna ngayon kontra Delta variant?

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Pinawi ng isang infectious disease expert ang agam-agam ng publiko hinggil sa pagiging epektibo ng mga bakuna ngayon kontra sa mas nakahahawang Delta variant.

“May mga datos naman tayong nakikita galing sa experience ng iba’t ibang bansa na nakakatulong pa rin ang kahit sa aling bakuna laban sa Delta,” ayon kay Dr. Ana Ong-Lim, kasapi ng DOH Technical Advisory Group at isang pediatric infectious disease expert.

Sa panayam sa TeleRadyo nitong Miyerkoles, sinabi ni Lim na ang tinitiyak ng mga bakuna ay ang mapababa ang tiyansa na mauwi sa pagkamatay o pagiging severe at critical disease ang isang pasyenteng may COVID-19.



“Hindi naman ipinapangako ng bakuna na hindi tayo mahahawahan o makapanghawa so therefore nandoon pa rin dapat ang pag-iingat,” sabi niya.

Muli niyang ipinaalala na hindi lahat ng tao ay magkakaroon ng katulad na karanasan matapos magpabakuna dahil depende ito sa katawan ng isang tao.

“Hindi lahat ng nangyayari pagkatapos mabakunahan ay kasalanan ng bakuna. Pwede namang nagkataon nahawahan ka doon sa pagko-commute mo papunta sa vaccination center, sa paghihintay, o kahit nung nakauwi ka na. Pwedeng-pwede na iba talaga ang pinagmulan ng nararamdaman mo. Dahil nga maulan ngayon baka dengue pa yan lalo na kung nilalagnat at sakit ng katawan ang nararamdaman. Maraming iba’t ibang pwedeng dahilan doon sa nararamdaman natin after vaccination kaya kailangan mag report at magpatingin,” sabi niya.

Pero aniya, sa halos 12 milyong doses ng bakunang naibahagi sa Pilipinas, halos nasa 47,000 lamang ang may naireport na adverse reactions.



“Out of that 47,000, higit sa 46,000 plus ay yung mild. So wala pang 2,000 yung merong tinatawag na severe adverse events. And of course, hindi naman natin sinasabing lahat ng severe adverse events ay dala ang bakuna. Pwedeng nagkataon lang,” dagdag niya.

Sinagot din ni Lim ang ilang mga katanungang idinaan sa segment na Bakuna Muna sa programang Kabayan sa TeleRadyo.

[BOLD] MAY PLANO DIN BA ANG PILIPINAS TULAD NG INDONESIA NA MAGBIGAY NG BOOSTER SHOT SA MGA HEALTH WORKER NA NABAKUNAHAN NG SINOVAC?

“May mga discussions para tingnan yung data pero sa ngayon ang ating recommendation is to continue just providing the 2 doses nung mga bakunang available. Wala pa tayong rekomendasyon na magbigay ng booster ng kahit na anong brand.”

[BOLD] MAY MGA BANSANG HINDI PA RIN TUMATANGGAP NG MGA BAKUNADO NG SINOVAC?

“Ang ating regulations are really very dependent on health authorities ng bawat bansa. Nasa kanila talaga yung pagdedesisyon kung alin ang tatanggapin nila o hindi.”

[BOLD] ANG DELTA VARIANT BA NADEDETECT SA SWAB TEST?

“Hindi. It actually requires an additional layer of testing. Kung nagpositive na tayo sa normal PCR, pag sapat yung dami nung virus doon sa swab na yun doon pa lang natin pwedeng ipailalim sa whole genome sequencing. Hindi naman bawat positive test ay iho-whole genome sequence. Pinipili lang natin yung particular features na makakatulong para makagawa tayo ng magandang rekomendasyon at polisiya. May mga quota sa bawat area. Mas maraming sample ang kinukuha natin sa mga lugar na mabilis kumalat ang sakit or pinipili natin ang partikular na pasyente tulad nung napakabilis ng progression ng sakit, kakaiba yung presentation o kaya bakunado at biglang nagkasakit pa rin.”

[BOLD] PWEDE BANG MAGPABAKUNA ANG BUNTIS:

“Yes, although ang karaniwan ay pinipili nating kung kailan sila babakunahan. Usually on the second and third trimester para hindi magkaroon ng duda na kung may nangyari sa pagbubuntis ay ibibintang natin sa bakuna. Gusto natin established na yung pregnancy bago tayo magbakuna.”

Simula nang mag-umpisa ang vaccination program ng bansa nitong Marso, nasa 15,616,562 doses na ng bakuna ang naiturok. Sa naturang bilang, nasa 5,031,301 na ang fully vaccinated, base sa tala ng gobyerno nitong Hulyo 20, 2021 na nakolekta ng ABS-CBN Investigative and Research Group.

- TeleRadyo 21 Hulyo 2021