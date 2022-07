Watch more News on iWantTFC

MAYNILA—Ano nga ba ang Marburg virus na pinangangambahan ng mga health expert sa buong mundo ngayon?

Ayon kay Dr. Rontgene Solante, vice president ng Philippine College Of Physicians at isang infectious disease expert, ang Marburg virus ay unang nadiskubre noong 1967 sa Germany, at nagkaroon ng outbreak nito sa Central Africa noong 2004, 2007 at 2017.

Kauri umano ng Ebola ang Marburg virus, na sinasabing galing sa hayop kagaya ng African fruit-eating bat.

Ayon kay Solante, ang mga sintomas ng Marburg disease ay headache, fever at internal bleeding.

May 90% mortality rate ang virus.

Pero saad ni Solante, sobrang baba ang tiyansa na makapasok ang Marburg virus sa Pilipinas.—SRO, TeleRadyo, Hulyo 18, 2022