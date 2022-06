Watch more News on iWantTFC

MAYNILA—Pinuna ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang pamba-block ng National Telecommunications Commission (NTC) ng ilang website na inakusahan na pagmamay-ari ng mga terrorista.

Ayon kay Carpio, ilan sa mga ito ang hindi na-designate ng NTC na "terrorist organization" kaya walang basehan upang ma-block ang mga ito.

Aniya, walang inirekomenda ang Anti-Terror Council patungkol sa mga nasabing website, at nanggaling lang sa National Security Council sa pamumuno ni retired Gen. Hermogenes Esperon Jr. ang request na i-block ang mga ito.

Saad ni Carpio, kung dadalhin sa korte ang pangyayari, pwede sabihin sa kaso na walang pinagbasehan at labag sa freedom of expression ang ginawa ng NSC.

Pwede rin sumulat ang mga ito sa NTC na ilegal ang ginawang pagpapasara.

Aniya, walang kapangyarihan si Esperon upang ipasara ang mga nasabing website.

Sinabi ni Esperon kamakailan na ang mga website na ito ay may kaugnay at ginagamit para "suportahan ang mga terorista at ang kanilang mga organisasyon."—SRO, TeleRadyo, Hunyo 23, 2022