MAYNILA - Nakababahala ang pagbaba ng tiwala ng karamihan sa iba't iban bagahi ng mundo sa totoong balita, batay sa isang pag-aaral, sabi ng isang media professor nitong Miyerkoles.

Ayon sa Reuters Institute Digital News Report (DNR) 2022, "Trust in the news has fallen in almost half the countries in our survey, and risen in just seven, partly reversing the gains made at the height of the Coronavirus pandemic."

"Interest in news has fallen sharply across markets, from 63% in 2017 to 51% in 2022," dagdag pa nito.

"The proportion of news consumers who say they avoid news, often or sometimes, has increased sharply across countries," sabi rin ng pag-aaral.

Bagaman, sa Pilipinas, "Overall trust in news rose as Filipinos turned to media amid a surge of COVID-19 cases around the time the survey was conducted," sabi ng ulat.

"Nabahala ako dahil masyadong mataas yung mga bilang. Meron na tayong idea nitong nakaraang taon dahil merong pag-aaral na kalahati ng mamamayan ay kumukuha ng balita sa social media, hindi na sa mga mainstream media," sabi ni University of the Philippines media law and ethics professor Marichu Lambino sa panayam sa TeleRadyo.

Payo niya, dapat magkaroon ng qualitative study kung bakit sa ngayon ay mga social media influencers ang pinagkukunan ng publiko ng balita.