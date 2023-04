Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Maaaring mawalan ng kontrol ang Pilipinas sa isang mahalagang waterway sa gitna ng mataas na tensyon sa pagitan ng China at Taiwan, ayon sa isang analitiko.

Ayon kay Renato de Castro, isang international studies professor sa De La Salle University, napakalapit ng Taiwan sa Pilipinas kaya kung magkakaroon ng gulo ang Taiwan at China, maapektuhan ang Pilipinas.

Kamakailan, nagalit ang China sa pagkikita ni Taiwan President Tsai Ing-wen at US House Speaker Kevin McCarthy. Nagpadala ng ilang warship at fighter jets ang Tsina sa paligid ng Taiwan.

Kinikilala ng China ang Taiwan na probinsiya nito, kahit na may sariling gobyerno ang naturang state-island.

Ani De Castro, dahil sa pagdaan ng isang aircraft carrier ng China sa Basi Channel o Luzon Strait, maaaring mawawalan ng control ang Pilipinas sa naturang waterway.

Aniya, ang ginagawang pagsasanay ng China na magsagawa ng blockade sa Taiwan ay isang "act of war."

Dahil sa posisyon ng Pilipinas bilang "middle power" sa Asya, kailangan may gawing hakbang ang bansa umano para sa kapayapaan sa rehiyon, ayon sa eksperto.

Ani De Castro, kailangan din pagtuunan ng pansin ng Pilipinas ang pagtanggap ng mga refugee sakali pumutok ang giyera sa pagitan ng Taiwan at China.

Nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kamakailan na hindi gagamiting pangsalakay ang mga base militar na ipagagamit sa Amerika sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, maliban na lang kung may aatake sa bansa.

Sa ilalim ng EDCA, binigyan ng access ng Pilipinas ang US ng military bases sa bansa, kabilang ang dalawang bases sa Cagayan na malapit sa Taiwan.- Pasada sa TeleRadyo, TeleRadyo, Abril 10, 2023