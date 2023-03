Ano ang pinaka-sinasayang na pagkain sa Pilipinas?

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Ano ang mga palaging sinasayang na pagkain sa Pilipinas?

Ayon ay Dr. Eva Goyena, isang senior science research-specialist sa Department of Science and Technology-Food and Nutrition Research Institute, kanin, isda at gulay ang malaking porsyento sa mga sinasayang na pagkain sa bansa.

Aniya, ito ang mga pangunahing pagkain ng mga Pinoy.

Madalas umano ang plate waste sa rural households at sa mga pamilyang mas mataas ang status at food secure kumpara sa mahihirap na pamilya.

May nasasayang umano na mga karne at manok pero hindi kasing taas ng isda at gulay.

Kanin ang pinakamurang source of energy, pero ito umano ang pinakamalaking bahagi na nasasayang sa lower income group.

Ani Goyena, ang habit ng mga Pilipino na ayaw kumain ng kaning lamig at gusto bagong saing ay nagdudulot ng pagsasayang ng bigas.

Dapat umano maturuan na magplano ang mga Pilipino na sakto lang ang lutuin at hindi sobra-sobra dahil matatapon lang ang mga ito.

Kailangang maturuan din umano ang mga Pinoy kung paano mag-recycle ng pagkain or lutuin ulit ang kanilang putahe. - SRO, TeleRadyo, Marso 16, 2023