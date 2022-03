Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Malaking responsibilidad ang naghihintay sa mga senador na mahahalal sa Mayo 9, 2022. Sa hirap at gastos bago maiboto, tanong kung bakit marami pa rin ang tumatakbo.

Sa dokumentaryo para sa "The Correspondents" noong 2007, inalam ni Karen Davila at ng ABS-CBN News team kung ano ang nakukuha ng isang senador ng mga panahong iyon.

Gumagasta ng ilang milyong piso ang mga kandidatong nagnanais maupo sa Senado para lamang sa P35,000 na suweldo noon. Pero ayon kay Sen. Miriam Defensor Santiago, hindi lamang ito ang perang kanilang naiuuwi.

"Your question really is how much that, a total, senator earn a month. Answer, at least P200,000 kung hindi ka nagnanakaw. Kung nagnanakaw ka, madali ang milyon sa isang buwan," sabi ni Santiago.

Bukod sa kaniyang suweldo, nakatatanggap umano ang isang senador ng P2 milyon kada buwan noong 2007 bilang panggastos sa kaniyang opisina at sa komite kung saan siya chairperson.

Ang bawat milyon naman ay nahahati para sa kaniyang maintenance and other operating expenses o MOOE at ang natitirang kalahating milyon ay para sa kaniyang personnel services.

"Theoretically, bawat buwan mayroong kalahating milyon ang senador para pangsuweldo, may kalahating milyon siya para panggastos sa opisina. Sabihin niya, 'hindi, gusto kong mag-ipon ng pera para sa gobyerno. Wala akong i-recruit. Wala akong kukunin kundi sekretarya ko lang, tagasagot ng telepono ko, tagatanggap ng bisita ko. Pero tanungin mo ang senador na iyon, binalik mo ba ang pera sa Senado o tinago mo para sa sarili mo?" sabi ni Santiago.

Pagkatapos ng higit isang dekada o noong Enero 8, 2020, nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-amyeda sa batas na nagtatakda sa suweldo ng mga manggagawa ng gobyerno kabilang na ang mga senador.

Sa ilalim ng Republic Act No. 11466 o Salary Standardization Law of 2019, itinakda ang pagtaas ng suweldo ng government employees.

Ang senador na nasa ilalim ng Salary Grade 31 ay tatanggap kada buwan ng P262,965 habang ang Senate President na nasa ilalim ng Salary Grade 32 kapantay ng bise presidente ay mayroong P313,512 na suweldo sa isang buwan.

Sa kabila ng malawak na impluwensiya ng Senado, ikinalulungkot ni dating senador Jovito Salonga na bumaba umano ang kalidad ng mga senador na inihahalal ng mga Pilipino.

Noong 2007, si Salonga na lamang ang nalalabi sa mga kasabayan niya noong 'glory days' ng senado. Nang unang mahalal noong 1965, nakasama ni Salonga ang mga 'legendary parliamentarians' na sina Claro M. Recto, Vicente Paterno, Jose Diokno at Lorenzo Tañada. Pumanaw si Salonga noong 2016.

"May mga katangian ang mga senador na bihirang makita ngayon. One is that they were incorruptible. Hindi puwedeng ma-corrupt because they had what I call excellent character and moral integrity. Number two, they were full time senators. Walang sideline 'yan. Talagang buong buo ang pagbibigay nila ng kanilang sarili sa publiko, sa paglilingkod sa bayan," pahayag ni Salonga sa one-on-one interview sa kaniya ni Davila.

Balikan ang pagsusuri ng ABS-CBN News sa trabaho at impluwensiya ng isang senador sa 'Sarap Maging Senador,' dokumentaryo ng programang The Correspondents na unang ipinalabas sa ABS-CBN Channel 2 noong 2007.

