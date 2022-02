Watch more on iWantTFC

Sa pagputok ng balitang nasa most wanted list ng US Federal Bureau of Investigation si Kingdom of Jesus Christ Church Leader Pastor Apollo Quiboloy, naging usapin din ang posible niyang extradition. Pero ano nga ba ang extradition at paano ang proseso nito? Nagpa-Patrol, Mike Navallo. TV Patrol, Sabado, 5 Pebrero 2022.