Masangsang na amoy sa Hinulugang Taktak Falls nais ayusin

Bukod sa simbahan ng Our Lady of Peace and Good Voyage, kilala rin ang Antipolo sa Hinulugang Taktak Falls na ngayo'y inirereklamo ng ilang residente dahil sa mabahong amoy at basura sa ilang bahagi nito. Pero posibleng maibalik ito sa dating sigla ngayong umarangkada na ang mahigit 2 billion pesos sewage at treatment plant na makatutulong linisin ang tubig sa sikat na pasyalan. Nagpa-Patrol, Jekki Pascual. TV Patrol, Biyernes, 12 Enero 2023