MAYNILA - Ang idaraos na Misa Mayor madaling araw ng Lunes, ika-9 ng Enero, sa Quirino Grandstand na pamumunuan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang magsisilbing 'main event' sa pagdiriwang ng Nazareno 2023, sabi ngayong Sabado ng tagapagsalita ng selebrasvon.

"Ngayon, yung ating highlight, main event ay iyong ating Misa Mayor sa alas dose ng madaling araw ng Lunes na pamumunuan ng ating Arsobispo ng Maynila... kasama ng iba't ibang pari mula sa iba't ibang dulo ng daigdig," sabi ni Fr. Earl Allyson Valdez, attached priest ng Minor Basilica of the Black Nazarene o Quiapo Church at tagapagsalita para sa Nazareno 2023.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Valdez na iba ito sa nakagawiang pagkakaroon ng Traslacion, o ang "grand transfer ng lahat... sa Quiapo", matapos isagawa ang Misa Mayor.

Napagdesisyunan ng pamunuan ng Quiapo Church na hindi ulit gagawin ang Traslacion ngayong taon dahil sa patuloy na banta ng COVID-19.

Nitong madaling araw ng Sabado ay nagsimula na ang mga Banal na Misa sa Quirino Grandstand at ang 'Pagpupugay' sa Banal na Itim na Nazareno.

Madaling araw ng Linggo ay gaganapin naman ang Lakad Pananampalataya mula Quirino Grandstand hanggang Quiapo Church.

"Inaasahan namin ang inyong pagpunta. Dalhin lamang ang dapat dalhin. Iwasang ang siyang makasasakit sa ating kapwa at magiging threat to security," paalala ni Valdez.