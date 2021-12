Watch more on iWantTFC

Nagsalita na ang Ukrainian coach ni EJ Obiena para depensahan ang Olympic Pinoy pole vaulter sa isyu nila ng PATAFA. Aniya, nilinlang siya umano ng organisasyon para makuha ang nais nitong sagot. Giit pa niya, "this is destroying lives and careers for nothing." Nagpa-Patrol, Dyan Castillejo. TV Patrol, Huwebes, 02 Disyembre 2021