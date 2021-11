Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Sa pagrerekomenda ng mga alkalde ng Metro Manila ng mga panuntunan sa sporting events ay tinalakay din ng Metro Manila Council kung puwede na bang ituloy ang mga pa-liga ng basketball sa mga kalsada.

Sa isang press conference, sinabi ni MMDA chairman Benhur Abalos na dapat siguruhin ng mga organizer na sumusunod sa mga health protocol ang mga mag-oorganisa ng mga maliit na liga sa mga kalsada, na itinuturing na "unorganized event."

Sakop ang mga "unorganized event" gaya ng mga paliga ng mga barangay at paglalaro sa mga street court sa resolusyon, ayon kay Abalos.

"The concerned official and/or venue owners shall supervise and ensure observance of venue capacity, vaccination requirements. Siguro marami tayong tanod diyan, hihingi lang ang vaccination card, 'yung mga ganoon, (We probably have street watchers who could check if the players are vaccinated or not.)," ani Abalos.

Hinihintay pa ng Metro Manila Council ang pag-apruba ng IATF sa mga rekomendasyon.

-- ABS-CBN News, 13 Nobyembre 2021