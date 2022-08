Watch more News on iWantTFC

Tinamaan ng polio ang mga binti nina Jerrold Mangliwan at Adeline Ancheta pero sa kabila ng kanilang kondisyon ay nakapagbibigay-karangalan sila sa ating bansa sa larangan ng palakasan.

Isang para-athlete at wheelchair racer si Mangliwan kung saan isa ang ASEAN Para Games sa kaniyang mga nilalahukan.

Sa ika-labing isang edisyon nito na ginanap noong Hulyo 30, muli itong naging daan sa kaniya na makapagbigay ng karangalan sa Pilipinas.

One hundred at four hundred meter race ang nilahukan niya sa para athletics event kung saan naiuwi niya ang gintong medalya.

"Wala pa naman siguro sa twilight pero 42 years old na po ako. 'Yung career ko kumbaga hindi naman tayo bumabata so sabi ko, lahat ng opportunity na dumadating sa akin hindi ko sasayangin talaga ‘yan so, 'yun nagpupursige naman tayo na magtraining regularly," kuwento ni Mangliwan sa KBYN.

Dalawang taong gulang lang siya noon nang magkaroon ng polio.

Lumaki siyang hindi nakalalakad o nakatatakbo pero nahilig siya sa larong basketball, ang unang sports na minahal niya.

Bukod sa sayang naibibigay ng basketball sa kaniya, dito rin unang kumatok ang oportunidad kay Mangliwan nang makuha siyang manlalaro para sa national team noong 2005.

Pero nakita niya na mas malayo ang mararating niya kung sa wheelchair racing siya lalahok.

Iba’t ibang international games na ang kaniyang nilahukan sa loob ng 13 taon bilang wheelchair racer - mula ASEAN, Asian at Paralympics kung saan madalas ay may naiuuwi siyang medalya.

"Ang gusto ko lang talaga makapaglaro ako sa national team i-reprepresent ko 'yung bayan natin kasi sa tingin ko ito 'yung isa sa mga way na makapagcontribute kami para makita rin ng ibang tao na kaya rin naming magcontribute para sa pag-unlad ng ating lipunan o sa bayan," ani Mangliwan.

Power lifting naman ang sports ni Ancheta.

Dalawang silver medal naman ang nasungkit niya sa category na over 86 kilos noong 11th ASEAN Para Games.

Ito ang pinakamataas na kategorya para sa mga babaeng power lifter.

"Para ako na nandito pa rin at makapag-uwi pa rin ng medalyang silver, aba that’s victory not just for myself kundi para sa atin noh. Alam mo sa totoo lang mas ramdam ko nga ngayon parang shocks buti na lang naka-medalya pa ako 'di ba kasi kaysa sa hindi. Plus may mga injuries pa tapos tumatanda na rin ako. Kahit silver 'yun I’m still thankful na nakakuha ako ng ganun," kuwento niya.

Kahit may limitasyon sa pagkilos dahil sa polio, ang masidhing kagustuhan na mai-angat ang sarili ang naging inspirasyon ni Ancheta na kahit siya ay may kapansanan mahalaga na patas pa rin ang laban niya sa buhay.

Ilang ASEAN Para Games din namayagpag ang husay ni Ancheta sa power lifting.

Nag-iwan rin siya ng marka sa pagsungkit ng silver at bronze medals.

Siya rin ang kauna-unahang Filipina Para-athelete na nakasungkit ng medalya sa prestihiyosong Summer Paralympics noong 2000.

Sa loob ng 22 taon niya sa sports, hindi pa naiisip ni Ancheta na magretiro sa powerlifting.

"'Yung World Para Powerlifting Organization naman their trying naman to keep their athletes longer so naglagay sila ngayon ng kategorya na legend o di ba 45 pataas so pasok ang lola mo. Ngayon naka-silver medal ako I’m enjoying it, I’m still part of the national team training pa rin talaga kasi 'yung coaches naman know what training would work," ani Ancheta.

