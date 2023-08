FIBA: Paano uusad ang Gilas Pilipinas sa 2nd round?

Watch more on iWantTFC

Mahirap pero may tsansa matapos matalo ang Gilas Pilipinas sa world number 41 Angola kagabi. Para umusad sa second round, kailangang talunin ng Pilipinas ang Italy ng higit 12 points sa group stage at umasang mananalo ang Dominican Republic kontra Angola. Nagpa-Patrol, Dyan Castillejo. TV Patrol, Lunes, 28 Agosto 2023.