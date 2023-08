Watch more on iWantTFC

Sa harap ng home crowd sa Rizal Stadium nag-champion for the first time ang Philippine women's national football team sa AFF Women's Championship noong 2022.

Sa FIFA Women's World Cup naman, nanalo sila kontra sa host country na New Zealand sa ikalawang game sa group stage.

Hindi man nakamit ang inaasam na kampyonado sa FIFA World Cup, patuloy pa rin ang laban ng Filipinas para makamit ang karangalan para sa bayan, at sa mga susunod pang henerasyon ng football players.

"I wish they would get to feel this feeling that I have right now without getting emotional. I want them to be here, I want them to know that they can do it. Don’t limit yourself, if you have a dream fight for it," sabi ni Hali Long, ang co-captain at center-back ng Filipinas.

Dagdag pa ng atleta, "I’m very proud. Just thank you thank you thank you for giving me a home and a purpose."

— Ulat ni Dyan Castillejo para sa programang "Tao Po" (Agosto 13, 2023)