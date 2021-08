Nesthy Petecio iaalay ang laban sa pumanaw na kaibigan

Watch more on iWantTFC

Ano mang medalya ang makuha ni Nesthy Petecio sa kaniyang gold medal fight sa Martes, ipagmamalaki siya ng kaniyang pamilya at ng sambayanang Pilipino. Ayon kay Petecio, bukod sa pamilya at bayan, alay rin niya ang kaniyang laban sa isang pumanaw na kaibigan at boxing teammate. Nagpa-Patrol, Jeff Canoy. TV Patrol, Lunes, 2 Agosto 2021