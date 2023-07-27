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Football: Panalo ng Filipinas sa World Cup, tampok sa global headlines

ABS-CBN News

Posted at Jul 27 2023 08:25 PM

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Tampok sa sports headlines sa buong mundo ang makasaysayang tagumpay ng Filipinas sa World Cup. Pinaghahandaan naman ng mga Pinay ang susunod nilang laro laban sa Norway. Nagpa-Patrol, Dyan Castillejo. TV Patrol, Huwebes, 27 Hulyo 2023. 

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