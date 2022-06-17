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Warriors nakamit ang ika-4 NBA title matapos matalo ang Boston Celtics

ABS-CBN News

Posted at Jun 17 2022 07:33 PM

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Champion na muli ang Golden State Warriors sa NBA matapos lampasuhin ang Boston Celtics sa Game 6 ng 2022 NBA Finals. Ito na ang pang-apat na titulo ng Warriors sa huling 8 taon at para sa mga beterano ng team, ito ang pinakamatamis sa lahat. Nagpa-Patrol, TJ Manotoc. TV Patrol, Biyernes, 17 Hunyo 2022
 

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