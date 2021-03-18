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THROWBACK: Golden Boy Caloy | Sports U

ABS-CBN News

Posted at Mar 18 2021 09:41 PM | Updated as of Mar 18 2021 10:32 PM

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Balikan natin sa "Sports U" ang kuwento ng Pinoy world gymnastics champion at 2020 Tokyo Olympics qualifier na si Carlos "Caloy" Yulo. Ikukuwento rin sa atin ni Caloy ang ilan sa mga pinagdaanan niyang hamon bago niya nakamit ang tagumpay. 
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