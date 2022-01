Watch more on iWantTFC

Ibinida ng Olympic medalists na sina Carlo Paalam at Eumir Marcial ang mga naipundar nila ilang buwan matapos ang Tokyo Olympics. Si Marcial may ipinatayong gym habang may munting negosyo naman si Paalam. Nagpa-Patrol, Dyan Castillejo. TV Patrol, Sabado, 22 Enero 2022.