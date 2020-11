Trump may obituwaryo umano ng mga taong patay na pero nakaboto pa rin

Watch also in iWantTFC

Wala pa ring plano si US President Donald Trump na umamin ng pagkatalo nitong halalan matapos sabihin ng major US networks na nanalo na si Joe Biden sa bilangan. Usap-usapan naman ang balita na binubulungan na ng kanyang anak na si Ivanka Trump at Jared Kushner ang pangulo na tanggapin ang pagkatalo.

Ayon naman sa ulat ng Axios, plano ni Trump na ipalabas ang mga obituwaryo ng mga taong patay na pero nakaboto pa rin umano sa halalan. Plano din ni Trump na patuloy na magsagawa ng mga rally upang idiin na siya'y nanalo sa botohan at sampahan ng kaso ang ilang states para harangin ang kanyang pagkatalo.

Sinuportahan naman ni Republican South Carolina Senator Lindsey Graham ang desisyon ni Trump na huwag umamin ng pagkatalo. "Do not concede, Mr. President. Fight hard," ani Graham sa isang panayam.

Ayon naman sa kampo ni US president-elect Joe Biden: "The United States government is perfectly capable of escorting trespassers out of the White House."

Ulat ni TJ Manotoc, ABS-CBN North America News Bureau