Trump, ilang Fil-Am Republicans ayaw tanggapin ang panalo ni Biden

SAN FRANCISCO, California — Patuloy ang pagmamatigas ni outgoing US President Donald Trump na may dayaan sa nangyaring halalan kung saan tinalo siya sa White House race ni Joe Biden.

Dalawang araw na ang nakalipas mula nang magkaisa ang lahat ng major US media organizations sa pag-project na si Biden nga ang nagwagi sa halalan. Ang pagkapanalo ni Biden ay kinilala na rin ng mga lider sa iba't ibang panig ng mundo.

Pero si Trump, hindi pa rin nagko-concede at patuloy pa rin ang patutsada sa social media na dinaya sya at siya talaga ang nanalo sa eleksyon.

Maugong din ang balita na hinihimok na siyang mag-concede ng asawang si Melania at kanyang manugang na si Jared Kushner, mister ng anak niyang si Ivanka.

Ngayong linggo ay pormal na raw ihahain ng legal team ni Trump sa mga korte ang mga reklamo ng umano'y anomalya sa halalan.

Biden-Harris transition kasado na

Samantala, sina President-elect Biden naman at Vice President-elect Kamala Harris, hinahanda na ang kanilang administrasyon matapos ang kanilang mga victory speech noong Sabado.

"On Monday, I will name a group of leading scientists and experts as transition advisors to help take the Biden-Harris COVID plan and convert it into an action blueprint that will start on January the 20th, 2021. That plan will be built on bedrock science. It will be constructed out of compassion, empathy and concern. I will spare no effort, none, or any commitment to turn around this pandemic," ani Biden.

Maliban sa mabilisang aksiyon sa pandemya, nangako rin si Biden na aayusin nya ang mga ginawa ni Trump na polisiya na anti-immigrant .

Ayon sa isang immigration law expert, makakatulong kaagad ito sa mga Filipino-Americans.

"I think there's going to be prosecutorial discretion, giving emphasis on family unity instead of family separation. I'm also seeing in the future, or after January, when the the delays in family petitions will be remedied," sabi ni Lou Tancinco, immigration lawyer.

Para naman sa mga Fil-Am supporters ni Trump, malungkot at galit sila pero hindi pa rin daw sila susuko

"Obviously there's a mixture of sadness, disappointment, but also one of anger... People are very, very interested in what can we do... Do we contribute money, do we fight for the legal defense, do we protest, or what?" ani Brunswick, Ohio mayor Ron Falconi na isang Republican.

—Ulat ni TJ Manotoc, ABS-CBN News