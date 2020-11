Trump sinabing may dayaan sa halalan; Biden lamang sa boto sa Electoral College

Watch also in iWantTFC

Nagbanta si US President Donald Trump na ipatitigil n'ya ang bilangan ng boto sa US presidential election dahil sa umano'y dayaan sa mail-in voting.

Nitong Miyerkoles, sinabi ni Trump na siya ang nanalo sa halalan kahit na lamang si Democratic candidate Joe Biden sa Electoral College votes, 264-214, base sa tala ng Agence France-Presse.

Sinabi rin ni Trump na may dayaan sa eleksyon. "We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election," aniya.

"This is a major fraud on our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop."

Nag-anunsiyo rin ang Trump campaign na gusto nilang magkaroon ng recount ng botohan sa Wisconsin habang nagsampa naman ng kaso sa Michigan, Pennsylvania at Georgia upang ipatigil ang bilangan.

Dati pang sinabi ni Trump, kahit walang ebidensya, na magkakaroon ng malawakang dayaan sa mail-in voting sa Estados Unidos, na pinabulaanan naman ng US election experts.

ABS-CBN TeleRadyo, November 5, 2020