Ilang protesta sa Amerika sumiklab sa gitna ng bilangan ng boto

Malaki na ang lamang ni Joe Biden kontra kay incumbent US President Donald Trump sa halalan sa pagkapangulo ng Amerika. Pero si Trump, humihirit ngayon ng anomalya at kaliwa't kanang pagsasampa ng kaso para ipatigil ang bilangan ng mga natitirang boto. Kasabay nito ay may mga protesta na rin sa ibang mga siyudad. Nagpa-Patrol, TJ Manotoc. TV Patrol, Huwebes, 05 Nobyembre 2020