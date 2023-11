Watch more on iWantTFC

Dalawang Pinoy mula sa Doctors Without Borders ang nakatawid na mula Gaza papuntang Egypt matapos buksan ang Rafah Border sa may higit 300 mga banyaga. Ayon sa Department of Foreign Affairs, higit 100 Pinoy pa ang gustong makauwi ng Pilipinas. Pagtitiyak ng ahensiya, walang Pinoy na nasawi sa mga airstrikes ng Israel sa refugee camp sa Gaza City. Nagpa-Patrol, Mike Navallo. TV Patrol, Huwebes, 2 Nobyembre 2023.